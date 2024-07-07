У чвертьфіналі Євро-2024 між збірними Німеччини та Іспанії за рахунку 1:1 м'яч влучив у руку лівому захиснику "Фурії рохи" Марку Кукурельї, який перебував у своєму штрафному майданчику.

Головний арбітр зустрічі Ентоні Тейлор проігнорував потрапляння м'яча в руку Кукурельї і не призначив пенальті у ворота збірної Іспанії. Сам захисник після матчу визнав, що епізод був суперечливим.

"Там була гра рукою": форвард збірної Німеччини – про непризначений пенальті у ворота Іспанії в плей-офф Євро-2024

"Якщо суддя каже, що це не була гра рукою, я приймаю цей аргумент. Рішення ухвалюють арбітри. Якщо вони з упевненістю стверджують, значить, я теж кажу, що це не була гра рукою. Але я розумію, що мала місце сумнівна ситуація.

Ми всі втомилися бачити різні ситуації, в яких іноді винні руки. Зрештою, я думаю, якби Німеччина перемогла, ми б не розмірковували про цей епізод. Якщо бути чесним до кінця, то Іспанія могла б скаржитися на те, що арбітр не попередив Крооса за фол на Педрі. Судді теж люди, і їм доводиться ухвалювати швидкі рішення", – цитує Кукурелью Voetbal International.

Іспанія вийшла до півфіналу Євро-2024, здолавши Німеччину на останніх хвилинах овертайму