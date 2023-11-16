Екс-гравець збірної України, а нині тренер Дмитро Михайленко розповів УПЛ ТБ про свої очікування від найближчих матчів національної команди.

Найкращий голкіпер збірної Італії підхопив лихоманку – нові втрати перед матчем проти України

– Враховуючи першу зустріч з італійцями, що має виправити наша головна команда?

– Це останній матч, він ключовий, тому очікую тільки результату, який би дав можливість кваліфікуватися на Євро 2024. Кожен футболіст повинен провести одну з найкращих своїх ігор. А звідси – команда має видати найкращу свою гру в цьому циклі. Рецепт простий: надійність гри в обороні загалом, не дати італійцям створювати моменти. Адже сумнівів у нашому атакувальному потенціалі немає.

– Щось викликає занепокоєння в контексті збірної?

– Наші хлопці, які виступають за кордоном, перебувають в чудовій формі, забивають голи, отримують чимало ігрового часу, тож з їхньою психологією все в порядку. Ті, хто грає в Україні, також не мають якихось проблем. Тому я б не став зараз шукати речі, які можуть відволікати. Все добре, всі готові на 100% розв'язувати завдання.

– Стартовий склад прогнозований чи є позиції, на яких можуть виникнути сюрпризи?

– Думаю, все буде дуже близько від того, як ми грали в останніх іграх. Але додасться Циганков, який пропустив матчі у жовтні через травму.

– Які протистояння на полі будуть вирішальними?

– В першій грі з Італією згадується, що протистояння Дзаньйоло-Миколенко кидалося в очі. Але Миколенко тоді, здається, був не в найкращому стані. Звідти йшло дуже-дуже багато загроз. І це було ключовим моментом не на нашу користь. Сподіваюся, що це вдасться уникнути. Зараз в італійців, як на мене, немає суперзірок, але вони дуже сильні внаслідок командних дій. Є Барелла, але це не той гравець, який дуже впливає на результат, хоч і дуже впливає на гру.

– Чи може бути якась проблема в тому, що нас змушують зіграти спаринг з Лехією?

– Наскільки я розумію, ми не могли не зіграти цей матч. Але трагедії в цьому ніякої не бачу. Це буде гра тренувального характеру, в якій можуть взяти участь ті хлопці, які грають менше.

Нагадаємо, що збірна України проведе товариську зустріч з Лехією сьогодні, 16 листопада, а матч відбору до Євро-2024 проти італійців запланований на 20 листопада.

Наразі команда Сергія Реброва має 13 балів і перебуває на другій сходинці в таблиці своєї групи. Збірна Італії набрала 10 очок і посідає третю сходинку.

Україна – Лехія: анонс товариського матчу