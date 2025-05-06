"Найперспективніший з погляду потенційного продажу, на мій погляд, – Ванат. 23 роки, стабільний гравець основного складу, гравець національної збірної, два сезони поспіль найкращий бомбардир чемпіонату України. Це також буде враховуватись. І я впевнений, що до нього є інтерес.

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Думаю, що ціна близько 20 мільйонів євро з прописаними там 20 чи 30 відсотками від наступного продажу – буде хорошим варіантом для київського Динамо. І це те, що здатні будуть потягти клуби з топ-п’ятірки європейських чемпіонатів. Чи влаштують Динамо ці умовні 20 мільйонів – це питання найцікавіше в даному контексті.

Шапаренко через вік, а йому в жовтні цього року буде вже 27 років, я вважаю, це чудова опція насамперед для турецьких клубів, бо я сумніваюсь, що хороші клуби з чемпіонатів європейської топ-п’ятірки будуть стояти в черзі за 27-річним футболістом, який всю кар’єру провів в УПЛ. А турецькі гранди не бояться купувати футболістів, вікових за європейськими мірками.

Transfermarkt оцінює Шапаренка в 10 мільйонів євро. І я думаю, що це десь та сума, яка плюс-мінус мала б влаштувати київське Динамо. І з іншого боку, 10 мільйонів євро для умовного Бешикташа чи Галатасарая – це цілком підйомна ціна", – сказав Вацко в ефірі програми ВацкоOnAir.

Раніше повідомлялося про інтерес до Владислава Ваната з боку кількох клубів АПЛ. Transfermarkt оцінює вартість нападника Динамо у 11 мільйонів євро.

Микола Шапаренко цього сезону провів 40 матчів за клуб, забив 7 голів та віддав 11 результативних передач. Трансферна вартість гравця, за даними Transfermarkt, становить 10 мільйонів євро.

Динамо може чекати в ЛЧ легший шлях, ніж зазвичай – хто суперники у кваліфікації, до якої все ближче