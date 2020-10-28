"Багато хто радіє і думає, що нам під силу обіграти Ференцварош. Але я б не поспішав з такими райдужними перспективами. Динамівцям доведеться зіткнутися з дуже міцним суперником. Навіть у програному матчі з Барселоною 1:5 угорці перші 30 хвилин виглядали дуже гідно, граючи на рівних з грандом. Може десь не розрахували свої функціональні можливості, і коли почали просідати, тільки тоді Барса перехопила ініціативу.

Ребров: Я і зараз не хочу грати проти київського Динамо

З перших хвилин команда Реброва грала активно і відкрито, створила два гольові моменти, забила гол, правда його не зарахували. У першому таймі іспанцям довелося дуже напружитися, щоб зламати опір. Це далеко не найслабша команда, і сумніваюся, що киян чекає "легка прогулянка". Команди одного рівня, долю матчу багато в чому будуть вирішувати незначні деталі.

ЗМІ перед грою розганяють інтригу: Ребров проти Луческу, згадуючи їхнє протистояння в чемпіонаті України. І дійсно молодий тренер Ребров створив прекрасний колектив, який виграв у команди Луческу два Кубка і два чемпіонства. І ось знову протистояння і інтрига, тільки тепер Станіславович проти рідного клубу. Хто кого тактично переграє?

Помітив одну деталь – Динамо краще грає на виїзді. З власного досвіду знаю, що вдома завжди грати важче. У таких матчах комфортніше почуваєш себе на чужому стадіоні. Вболівальники приходять, чекають від команди результату, хорошої гри. А на виїзді ти звільнений від цих кайданів. Почуваєшся більш розкуто.

Динамо має дуже серйозно поставитися до суперника. Хоча тільки другий тур і багато ігор попереду, але цей матч дасть відповіді на багато питань, він стратегічний в подальшому розвитку і розподілі місць в групі. Боротьба за третє місце буде не жарт", – сказав Коновалов у коментарі виданню Ua-Football.

Нагадаємо, Динамо в рамках 2-го туру Ліги чемпіонів зустрінеться з угорським Ференцварошем. Початок зустрічі о 22:00.

Ференцварош – Динамо: анонс матчу Ліги чемпіонів