"Критика – частина моєї роботи як тренер. Коли ви керуєте Реалом і справи йдуть не дуже добре, вона розквітає. Це логічно. На мене це не впливає.

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Я маю оцінити, що у нас виходить не дуже добре – таких речей небагато, але над цим треба працювати. Моє бачення відрізняється від багатьох. До поразки від Атлетіко у нас все було добре, і ми маємо продовжувати так само.

Кожна система має свої слабкі місця – ромб не ідеальний, як і схема 4-3-3. Ромб дозволяє вище пресингувати, грати інтенсивніше, але суперник може зловити тебе в центрі за втрати позиції. Ми працюємо над цим. Проблема очевидна, але її можна усунути.

Я стримана людина і можу спокійно аналізувати те, що відбувається. Сумніватися в команді, яка виграла шість матчів із семи, мені здається, це занадто", – цитує наставника "вершкових" AS.

Нагадаємо, що Реал вперше поступився в поточному сезону, програвши в дербі Атлетіко. Наразі мадридці перебувають на третьому місці, маючи 15 очок.

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