"Сумна заява в останній день у клубі про приєднання до слабкого, уявного змагання, яке їх погубить. Це підтверджує нерозуміння ним футбольної індустрії. Сумний кінець для президента, у якого були успіхи і безліч помилок останнім часом", – поділився Тебас у своєму твіттері.

Бартомеу анонсував участь Барселони в Європейській Суперлізі

Зазначимо, що після своєї відставки Бартомеу заявив, що Барселона прийняла пропозицію приєднатись до Європейської Суперліги.

Нагадаємо, раніше президент мадридського Реала Флорентіно Перес висловив ідею щодо створення Суперліги, до якої повинні увійти найсильніші клуби Європи. Формат і терміни створення мегатурніру наразі залишаються невідомими.

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