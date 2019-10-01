Суми заявили про своє відродження – клуб позбавили професіонального статусу

Скандал із договірними матчами не зламав ФК Суми.

"ПФК Суми, розпочинаємо з нової сторінки в сезоні 2020/21. Більш детальну інформацію Ви дізнаєтеся вже зовсім скоро!", – вказано в повідомлення на офіційному сайті клубу.

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Нагадаємо, в квітні КДК УАФ позбавив Суми професіонального статусу через участь команди у матчах з фіксованим результатом. Клуб подав апеляцію, яка дозволила команді дограти сезон в Першій лізі.

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За підсумками сезону Суми вилетіли в Другу лігу, після чого в ПФЛ проголосували за зняття команди зі змагань у чемпіонатах України.