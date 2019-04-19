Суми подали апеляцію на позбавлення професіонального статусу

ПФК Суми подав апеляцію на рішення КДК ФФУ і зможе дограти сезон через судовий процес.

ПФК Суми подав апеляцію на рішення КДК ФФУ щодо позбавлення клубу професіонального статусу. Цей процес дозволить сумському колективу дограти сезон в першій лізі. Раніше КДК ФФУ ухвалив, що команду слід виключити з усіх змагань, повідомляє телеканал Футбол.

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Нагадаємо, що голова Комітету ФФУ з етики та чесної гри Франческо Баранка розповів, за що саме покараний клуб:

"Суми займалися двома видами матч-фіксингу – підкуп арбітрів або суперника. Після цього робили ставки на свою перемогу. Фактично це була інвестиція. Тоді Суми перемагали, а ставка приносила прибуток. Але коли не платили арбітрам і поступалися, то грали проти себе на контору. Робили гроші на цьому. Тобто, Суми заробляли і на своїх перемогах, і на своїх поразках".

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