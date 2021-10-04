Поєдинок 12-го туру Другої ліги між Сумами та сімферопольською Таврією не відбудеться з вини господарів.

Офіційний матч не відбудеться, а Таврія проведе спаринг. Про це повідомляє офіційний сайт сімферопольців.

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Суми не мають можливості провести поєдинок. Матч був запланований до проведення на стадіоні Ювілейний 6 жовтня. Замість матчу Другої ліги Таврія зіграє контрольну зустріч із Каховкою на полі суперника.

Відзначимо, що після 11-ти турів Суми йдуть на передостанньому місці в турнірній таблиці групи Б дивізіону. В активі команди 5 очок. Таврія-Сімферополь посідає 11-ту сходинку (13 пунктів).

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