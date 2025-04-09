Колишній гравець київського ЦСКА Роман Пахолюк розповів про найбільшу премію у своїй кар'єрі, яку отримав не від свого клубу.

– Яку найбільшу премію ви здобули на той час?

– За матч проти Шахтаря у чемпіонаті 2000/2001. Це був перший поєдинок, коли увійшло в моду заохочення третьою стороною. Ми тоді не дали гірникам перемогти, і вони не змогли стати вперше чемпіонами. Динамо нам тоді щедро віддячило.

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– Мені казали, що хтось одержав і по 40 000 доларів?

– Можливо. Ці гроші ділили досвідченіші хлопці, такі як Коля Волосянко. Мені, тоді 21-річному пацану, дісталося 25 000 доларів. Сума була космічна з огляду на те, що зарплата в мене була близько 400 доларів, – поділився Пахолюк в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, Роман є вихованцем київського ЦСКА, але в українському футболі не залишив значного сліду, погравши також за Чорноморець, черкаський Дніпро, Закарпаття, Миколаїв, Арсенал-Київ та вінницьку Ниву. Найкращі роки кар'єри Пахолюк провів у Казахстані, погравши за Астану, Атирау, Ордабаси, Кайсар та Тараз.

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