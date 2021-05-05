"Це був важкий день для нас. Звичайно, ми хотіли зіграти, ми хотіли обіграти Ліверпуль для уболівальників, тому що наша робота полягає в тому, щоб демонструвати хорошу гру і досягати позитивних результатів на полі. На цьому зосереджені я і футболісти, але, як я сказав перед грою, ми повинні слухати.

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Ми повинні почути голос фанатів. Кожен має право протестувати. Але це повинно бути цивілізовано. На жаль, коли ви вриваєтесь на поле, коли поліцейські отримують травми, шрами на все життя, це вже занадто. Коли ситуація виходить з-під контролю, це справа поліції. Це вже не про висловлення своєї думки", – цитує Сульшера AFP.

Нагадаємо, фани МЮ пробрались на Олд Траффорд перед матчем проти Ліверпуля, через що гру перенесли. Вболівальники протестують проти власників клубу – американської сім'ї Глейзерів.

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