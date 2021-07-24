"Звичайно, це захоплююче. Я дуже радий, що мені довірили бути частиною цього. Упродовж останнього періоду трапилося багато важливого. На Олд Траффорд багато роботи, і хочеться бути причетним до цього. Останні кілька років ми вдосконалювались, а тепер просто хочемо зробити наступний крок.

Манчестер Юнайтед нарешті презентував Санчо – перші фото 90-мільйонного новачка у формі "червоних дияволів"

Ми тут, щоб перемагати, це очевидно. Не можу сказати, що ми в захваті від своїх досягнень дотепер, тому що ми нічого не виграли. Але все ж прогрес є, і я відчуваю, що зараз команда перебуває в значно кращому становищі. Гадаю, ми поступово добираємося до цілі, робимо це щодня. У нас немає трофеїв, щоб підтвердити це, але я думаю, що ми почуваємося сильнішими і готовими до наступного виклику", – цитує Сульшера офіційний сайт МЮ.

Додамо, що нову кампанію "червоні дияволи" розпочнуть 14 серпня домашнім матчем проти Лідса.

Казка сотні й однієї ночі Гвардіоли, португальський мур чемпіона та крок Кейна до вічної слави – якою була АПЛ 20/21