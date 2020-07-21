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Сульшер знову став на захист Де Хеа після фіаско голкіпера у матчі з Челсі

14:46 - Читать на русском
Сульшер знову став на захист Де Хеа після фіаско голкіпера у матчі з Челсі
Уле Гуннар Сульшер та Давід Де Хеа / Фото AP

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер не переклав відповідальність за результат півфіналу Кубка Англії на воротаря.

85’ Бруну Фернандеш
 
Мейсон Маунт 46’
Олів'є Жиру 45+11’
Харрі Магуайр 74’
46’ Мейсон Маунт
45+11’ Олів'є Жиру
74’ Харрі Магуайр
85’ Бруну Фернандеш

"Ця прес-конференція не буде присвячена Давіду Де Хеа. Ми збираємося триматися разом. Давід досить сильний ментально. Він знає, що йому потрібно виконувати свою роботу на тренуваннях і бути готовим до матчів.

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Поміняти Де Хеа на Серхіо Ромеро? Це ваша робота – писати і говорити про такі речі. Моя робота – підготувати команду до зустрічі з Вест Хемом.

Немає сенсу говорити про окремих гравців. Тут ніхто не боїться, що на них буде створено додатковий тиск", – цитує Сульшера Goal.

Нагадаємо, дві гольові помилки Де Хеа призвели до поразки МЮ у півфіналі КА проти Челсі (1:3). У фіналі лондонці зустрінуться з Арсеналом.

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Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Уле Гуннар Уле Гуннар Сульшер Давід Давід Де Хеа Манчестер Юнайтед - Челсі
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