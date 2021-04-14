Сульшер знайшов виправдання слабкій грі МЮ на Олд Траффорд – футболісти "осліпли"
Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер пояснив, чому підопічні мали проблеми в рідних стінах.
"Ми вивчали це питання. Навряд це головна проблема, але деякі гравці поскаржилися, що не можуть бачити партнерів периферійним зором.
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Ти дивишся через плече, а червона форма зливається з червоним тлом трибун. У матчі з Брайтоном (2:1) ви вже могли бачити зміни – тепер банери навколо поля не червоні", – цитує Сульшера ВВС.
Додамо, що у поточному сезоні Манчестер Юнайтед провів 24 матчі на Олд Траффорд, але виграв лише 13.
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