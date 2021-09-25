"Вочевидь, я розчарований, тому що гол суперника був забитий з офсайду. Давіду Де Хеа явно заважали в момент удару. Шкода, що це чергове рішення проти вас. Також слід звернути увагу, як гравці Астон Вілли обступили Бруно перед виконанням пенальті – все це мені не подобається. Бруно зазвичай дуже добре б'є з "позначки", але цього разу схибив.

Фіаско Фернандеша на останніх секундах у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Астон Вілла – 0:1

Втім, він сильний морально і знову вийде вперед, якщо буде потреба. Рішення про пенальтиста ухвалюється до гри. Звичайно, є занепокоєння, коли програєш багато матчів упродовж кількох тижнів", – цитує Сульшера ВВС.

Нагадаємо, це була перша поразка Манчестер Юнайтед у поточному розіграші АПЛ. Команда втратила можливість вийти в лідери, залишившись на четвертій сходинці.

Манчестер Юнайтед драматично поступився Астон Віллі – Фернандеш не забив вирішальний пенальті у компенсований час