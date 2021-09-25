Сульшер знайшов винуватців жахливого пенальті Бруну – тренер МЮ вважає гол Астон Вілли "нечистим"
Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер різко висловився після поразки від Астон Вілли (0:1) у 6 турі АПЛ.
"Вочевидь, я розчарований, тому що гол суперника був забитий з офсайду. Давіду Де Хеа явно заважали в момент удару. Шкода, що це чергове рішення проти вас. Також слід звернути увагу, як гравці Астон Вілли обступили Бруно перед виконанням пенальті – все це мені не подобається. Бруно зазвичай дуже добре б'є з "позначки", але цього разу схибив.
Фіаско Фернандеша на останніх секундах у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Астон Вілла – 0:1
Втім, він сильний морально і знову вийде вперед, якщо буде потреба. Рішення про пенальтиста ухвалюється до гри. Звичайно, є занепокоєння, коли програєш багато матчів упродовж кількох тижнів", – цитує Сульшера ВВС.
Нагадаємо, це була перша поразка Манчестер Юнайтед у поточному розіграші АПЛ. Команда втратила можливість вийти в лідери, залишившись на четвертій сходинці.
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