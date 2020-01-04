Сульшер знайшов позитив у нічиїй проти Вулверхемптона

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер поділився думками щодо виступу свої підопічних у матчі 1/32 Кубка Англії проти Вулверхемптона (0:0).

"Я щасливий, що ми гратимемо ще раз, а не вилетіли вже – це важке місце.

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У них були шанси. Серхіо Ромеро здійснив кілька чудових сейвів, він ніколи не підводив нас, у нього багато "сухих" матчів за наш клуб. Він – фантастична людина і чудовий професіонал. Він чинить тиск на Давіда Де Хеа, і саме цього ми хочемо. Ми хочемо мати найкращих гравців у світі. Мені подобається це змагання. Результат справедливий, обидві команди ще поборються в Кубку", – цитує Сульшера ВВС.

Нагадаємо, перший матч завершився нічиєю 0:0, тому командам доведеться вирішувати долю путівки у наступний раунд на Олд Траффорд.

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