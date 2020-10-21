"Це, звичайно, лише початок групового етапу, але ми перемогли фантастичну команду. У минулій зустрічі з ПСЖ був прохід в 1/4 фіналу, і ейфорія була іншою, а тепер фанатів немає, все зовсім не те, тут нема з ким святкувати. Але все ж футболісти були чудові. Вони дійсно зосередилися і сконцентрувалися на роботі і взяли на озброєння те, що ми хотіли, і я думаю, що ми заслужили перемогу.

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Наші молоді гравці показали чудовий футбол. Ставлення, швидкість роботи... Після міжнародної паузи я відчував фантастичний бойовий дух в команді, так що це було чудово. Я просто радий за хлопців. Я знаю, що у нас є досить багато можливостей в нашій грі, звичайно, ми повинні дивитися на суперників і на те, як ми хочемо грати. Я відчував, що ми зіграли так, як хотіли, в цьому і є заслуга гравців.

Зіркова атака ПСЖ? Ви знаєте, коли ви граєте в гостях проти такої команди, проти таких гравців, як Неймар і Мбаппе, найкращих гравців світу, вам доведеться добре захищатися, а Давіду де Хеа доведеться зробити кілька сейвів. Іноді ви берете участь в гонках з Мбаппе, і вам потрібно бігти з ним нарівні. Та ми знаємо якості Акселя Туанзебе – він прекрасний захисник. Це його перша гра за 10 місяців, що свідчить про його високу майстерність", – цитує Сульшера офіційний сайт Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, у стартовому матчі групового раунду Ліги чемпіонів у групі Н "червоні дияволи" на виїзді здолали ПСЖ з рахунком 2:1. Цікаво, що голи у матчі забивали лише представники англійської команди: у першому таймі Бруну Фернандеш з пенальті відкрив рахунок, а по перерві спочатку Антоні Марсьяль забив у власні ворота, а під кінець матчу Маркус Рашфорд приніс манкуніанцям перемогу.

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