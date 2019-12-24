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Сульшер зізнався, що орієнтується на Ліверпуль

14:58 383 Читать на русском
Сульшер зізнався, що орієнтується на Ліверпуль
Уле Гуннар Сульшер / Фото RTE

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер підбив підсумки половини сезону для своїх підопічних.

"Ми в середині сезону. Знали, що цей сезон буде роком злетів і падінь, який буде використовуватися для підбору команди і складу на наступний сезон.

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Якщо зможемо прискорити цей процес, то очікую, що ми будемо більш стабільними і виразно більш досвідченими.

На даний момент ми трохи відстали від того, на що я сподівався. Ми хочемо бути командою, яка домінує і трощить суперників. Ліверпулю на це знадобилося кілька років. Нам потрібно продовжувати прогресувати, це наш орієнтир", – цитує Сульшера Goal.

Після 18-ти турів АПЛ Манчестер Юнайтед перебуває на 8-й сходинці, маючи в активі 25 очок.

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Теги
Англія Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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