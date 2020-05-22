Сульшер зізнався, що Моурінью скаржився на свої ж реформи в Манчестер Юнайтед

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер розповів про розмову з наставником лондонського Тоттенхема Жозе Моурінью.

Зустріч фахівців відбулася перед матчем 15-го туру англійської Прем'єр-ліги, яка пройшла на стадіоні Олд Траффорд 4 грудня. Фінальний свисток зафіксував перемогу "Червоних дияволів" з рахунком 2:1.

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"У нас відбулася розмова перед матчем. До цього я практично не бачився з Моурінью. У нас були тільки нетривалі зустрічі, коли він очолював Челсі і його команда грала в Кардіффі. Це була мила бесіда. Жозе скаржився на роздягальню гостей, але ж він сам її змінив! Між нами була позитивна атмосфера. Було приємно побачити, що він повернувся до роботи", – цитує Сульшера Goal.

Нагадаємо, Моурніью очолював Манчестер Юнайтед з 2016 по 2018 рік. За цей час португальський фахівець виграв за манкуніанцями три трофеї: Кубок ліги, Суперкубок Англії та Лігу Європи.

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