Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер не погоджується з критикою англійських фанатів у бік Маркуса Рашфорда.

"Фанати МЮ підтримають Маркуса. Я б навіть сказав, що фанати футболу його підтримають. Вони зрозуміють: то, що гравець набрався сміливості для удару з пенальті у такому матчі, вже є перемогою.

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Дії окремих людей не відображають думку всіх футбольних фанатів. Я взагалі не вважаю їх фанатами футболу. У Маркуса сильний дух", – цитує Сульшера Sky Sports.

Нагадаємо, у фіналі Євро-2020 Рашфорд не зумів реалізувати 11-метровий у серії післяматчевих пенальті, що дозволило італійцям забрати трофей до Рима.

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