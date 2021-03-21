Останнім часом Кавані пов'язують з відходом з "червоних дияволів". Додав жару і батько форварда, який заявив, що Едінсону не подобається в Англії. На фоні цього висловився Уле Гуннар Сульшер.

Манчестер Юнайтед не впевнений щодо майбутнього Кавані на Олд Траффорд

"Ми ведемо перемовини з Кавані. Едінсон – топ-форвард, що б він не вирішив щодо свого майбутнього. Варто просто почекати. У нас хороший діалог. Манчестеру потрібен конкурентоспроможний склад і потрібен той, хто буде стабільно забивати", – цитує наставника МЮ Goal.

До слова, уругваєць приїхав на Олд Траффорд у жовтні 2020-го. З того часу 34-річний форвард провів за Манчестер Юнайтед 25 поєдинків, в яких відзначився 7 голами та 2 асистами. Його контракт розрахований до літа, але включає можливість продовження співпраці ще на рік.

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