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Сульшер запросив Джузеппе Россі тренуватися разом з Манчестер Юнайтед

19:01 203 Читать на русском
Сульшер запросив Джузеппе Россі тренуватися разом з Манчестер Юнайтед
Джузеппе Россі / фото із соцмереж

Колишній нападник Манчестер Юнайтед Джузеппе Россі найближчим часом почне тренуватися з командою.

31-річний форвард буде працювати з Манчестер Юнайтед на запрошення головного тренера команди Уле Гуннара Сульшера,повідомляє офіційний сайт Джанлуки Ді Марціо.

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Россі і Сульшер познайомилися під час виступів за клуб з Манчестера в 2004-2006 роках. Кар'єра італійця тоді тільки починалася, а у норвежця добігала кінця. Россі забив 4 голи в 14 матчах за першу команду манкуніанців.

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У минулому сезоні Россі виступав за Дженоа і в 9 матчах Серії А забив 1 гол. Але з травня він не грав, відновлювався від чергової травми в США і підшукував нову команду.

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Англія Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Джузеппе Россі Джузеппе Россі Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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