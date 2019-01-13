Сульшер запросив Джузеппе Россі тренуватися разом з Манчестер Юнайтед

Колишній нападник Манчестер Юнайтед Джузеппе Россі найближчим часом почне тренуватися з командою.

31-річний форвард буде працювати з Манчестер Юнайтед на запрошення головного тренера команди Уле Гуннара Сульшера,повідомляє офіційний сайт Джанлуки Ді Марціо.

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Россі і Сульшер познайомилися під час виступів за клуб з Манчестера в 2004-2006 роках. Кар'єра італійця тоді тільки починалася, а у норвежця добігала кінця. Россі забив 4 голи в 14 матчах за першу команду манкуніанців.

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У минулому сезоні Россі виступав за Дженоа і в 9 матчах Серії А забив 1 гол. Але з травня він не грав, відновлювався від чергової травми в США і підшукував нову команду.