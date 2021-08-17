Сульшер закликав Манчестер Юнайтед продовжити контракти 5 гравців – відомий список "обраних"
Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер визначився, на яких гравців готовий зробити довгострокову ставку.
Норвежець закликав керівництво клубу обов'язково продовжити контракти 5 гравців, інформує The Sun.
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До списку "улюбленців" потрапили Фернандеш, Шоу, Магуайр, Рашфорд та Погба. Більшість з них охоче пов'яжуть своє майбутнє з Олд Траффорд і отримають підвищення зарплатні. Проблеми можуть виникнути лише з Погба – француз стає вільним агентом вже через рік, а ПСЖ не проти поповнити свій зірковий десант.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед розпочав сезон феєричною перемогою над Лідсом з рахунком 5:1.
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