Норвежець закликав керівництво клубу обов'язково продовжити контракти 5 гравців, інформує The Sun.

Манчестер Юнайтед презентував третій комплект форми в "українських" кольорах

До списку "улюбленців" потрапили Фернандеш, Шоу, Магуайр, Рашфорд та Погба. Більшість з них охоче пов'яжуть своє майбутнє з Олд Траффорд і отримають підвищення зарплатні. Проблеми можуть виникнути лише з Погба – француз стає вільним агентом вже через рік, а ПСЖ не проти поповнити свій зірковий десант.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед розпочав сезон феєричною перемогою над Лідсом з рахунком 5:1.

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