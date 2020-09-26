"Нам пощастило. Можливо, ми заслужили одне очко, але не більше. Але ми проявили характер. У минулому сезоні у нас було занадто багато нічиїх, так що це великий плюс для нас. Добре, що тут немає Жозе, щоб виміряти розмір воріт.

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З Брайтоном грати непросто. Нам не вистачало свіжості і різкості, але ми наберемо форму. Попереду багато роботи", – поділився Сульшер у коментарі BBC.

Зазначимо, що фахівець мав на увазі нещодавній матч Тоттенхема Моурінью в Лізі Європи проти Шкендії – виявилось, що ворота на стадіоні македонського клубу менші за стандартні. В підсумку, УЄФА таки замінив їх на ворота необхідних розмірів після звернення сеу Жозе.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед в підсумку вирвав перемогу над Брайтоном завдяки пенальті, який було призначено після фінального свистка.

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