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Сульшер: Я завжди таємно мріяв про цю роботу

10:19 253 Читать на русском
Сульшер: Я завжди таємно мріяв про цю роботу
Уле Гуннар Сульшер / офіційний сайт АПЛ

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер зізнався, що більше здатен бути тренером, ніж гравцем.

"Думаю, я все своє життя готував себе до цієї роботи. Навіть коли я був дитиною і грав в комп'ютерні ігри, у мене з друзями було досьє на всі команди. То були хороші часи – я міг купувати Зіко, Марадону і Марко Ван Бастена.

Манчестер Юнайтед наступного тижня розпочне перемовини з Сульшером щодо контракту

Думаю, я завжди таємно мріяв про цю роботу, яку виконую зараз. Напевно, я навіть вірив, що більше годжуся бути тренером, ніж гравцем. Будучи гравцем, мені треба було кілька років, щоб досягти бажаного рівня", – цитує Сульшера The Telegraph.

Гравці Манчестер Юнайтед впевнені, що Сульшер стане головним тренером команди

Нагадаємо, Сульшер виступав за Манчестер Юнайтед з 1996 по 2007 рік. З грудня минулого року норвежець тимчасово виконує обов’язки головного тренера "червоних дияволів".

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Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер
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