"Розчарований, що сьогодні ми не перемогли. Ми мали чудові шанси і могли добити небезпечного суперника. Гол Джеймі Варді просто показує його якість. Хороший гол і від Маркуса Рашфорда, я радий, що він забив. Він знає, що мав інші чудові шанси, які змарнував. Це також частина гри.

Кінець неймовірних серій у відеоогляді матчу Лестер – Манчестер Юнайтед – 2:2

Ми повинні були забити двічі значно раніше – другим голом треба було ставити хрест на Лестері. Ви завжди дивитесь на пропущені голи, де ми мали чи могли діяти краще. Одне очко – це не найгірший результат, але ми розчаровані тим, що не заберемо перемогу проти такого складного суперника", – цитує Сульшера ВВС.

Нічия залишила Манчестер Юнайтед і Лестер на своїх місцях в таблиці АПЛ – третє та друге відповідно.

Манчестер Юнайтед розписав нічию з Лестером у матчі за друге місце АПЛ – "дияволи" перервали рекордну переможну серію