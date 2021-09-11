"Я знав, що це питання прозвучить, і, звичайно ж, я поговорив з ними двома. У нас є два гравці, яким я б усе життя довіряв бити пенальті. Вони двоє продовжуватимуть робити те, що вони роблять, коли їх попросять виконати пенальті.

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У мене, звичайно, була ця розмова, і вони знають мою позицію щодо цього. Вони знають, що я вирішую, хто буде пробивати пенальті, якщо ми його отримаємо. Це не створить проблем", – цитує Сульшера офіційний сайт Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, що штатним пенальтистом манкуніанців у минулому сезоні був Бруну Фернандеш, але тепер у команді є Кріштіану Роналду. До слова, у збірній Португалії першочергове право на 11-метрові удари залишається за форвардом.

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