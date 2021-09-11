Сульшер вже вирішив, хто буде пенальтистом Манчестер Юнайтед після приходу Роналду
Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер висловився про шанси Бруну Фернандеша та Кріштіану Роналду виконувати пенальті.
"Я знав, що це питання прозвучить, і, звичайно ж, я поговорив з ними двома. У нас є два гравці, яким я б усе життя довіряв бити пенальті. Вони двоє продовжуватимуть робити те, що вони роблять, коли їх попросять виконати пенальті.
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У мене, звичайно, була ця розмова, і вони знають мою позицію щодо цього. Вони знають, що я вирішую, хто буде пробивати пенальті, якщо ми його отримаємо. Це не створить проблем", – цитує Сульшера офіційний сайт Манчестер Юнайтед.
Нагадаємо, що штатним пенальтистом манкуніанців у минулому сезоні був Бруну Фернандеш, але тепер у команді є Кріштіану Роналду. До слова, у збірній Португалії першочергове право на 11-метрові удари залишається за форвардом.
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