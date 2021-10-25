Низка гравців "червоних дияволів" не вірить у здатність норвежця вийти з кризової ситуації, інформує Goal.

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Команда здобула жалюгідне очко в останніх 4 турах АПЛ і звалилася на сьому сходинку. Погба та Шоу публічно визнали ігрові проблеми і необхідність змін, проте в роздягальні ситуація ще гірша. Розгромна поразка від Ліверпуля (0:5) може стати останньою краплею, і Сульшера звільнять ще до наступного матчу проти Тоттенхема, припускає MEN.

Нагадаємо, влітку норвежцю дали новий контракт терміном до 2024 року. Він проводить в МЮ четвертий сезон, однак досі не виграв жодного трофея.

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