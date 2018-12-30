Сульшер впевнений, що Де Хеа та Марсьяль залишаться в Манчестер Юнайтед

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер впевнений, що голкіпер Давід Де Хеа та вінгер Антоні Марсьяль продовжать контракти з клубом.

"Я знаю, що клуб хоче перепідписати Де Хеа та Марсьяля, тому що це гравці топ-рівня.

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Все залежить від них самих, але немає місця кращого, ніж Манчестер Юнайтед. Це найвеличніший клуб у світі", – цитує Сульшера The Sun.

Нагадаємо, обидва гравці роздумували над тим, щоб покинути Олд Траффорд ще за часів Жозе Моурінью на посаді головного тренера.

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