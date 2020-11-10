Сульшер влаштував бойкот у збірній для нападника Манчестер Юнайтед – гравець поплатився за свою поведінку
Нападник Манчестер Юнайтед та збірної Англії Мейсон Грінвуд пропустить найближчі матчі національної команди.
Це рішення було ухвалене спільно Уле Гуннаром Сульшером та Гаретом Саутгейтом, стверджує The Athletic.
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За даними авторитетного джерела, наставник збірної Англії традиційно перед оголошенням заявки консультується з тренерами у клубах. Щодо Грінвуда, то Сульшер рекомендував дати 19-річному нападнику час для відпочинку.
При цьому зазначається, що йдеться не про втому від насиченого графіку. "Червоні дияволи" стурбовані "діяльністю гравця поза клубом". У МЮ підозрюють, що Грінвуд не проходить випробування славою. Юний футболіст не висипається ночами, намагаючись поєднувати кар'єру і розваги.
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