Це рішення було ухвалене спільно Уле Гуннаром Сульшером та Гаретом Саутгейтом, стверджує The Athletic.

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За даними авторитетного джерела, наставник збірної Англії традиційно перед оголошенням заявки консультується з тренерами у клубах. Щодо Грінвуда, то Сульшер рекомендував дати 19-річному нападнику час для відпочинку.

При цьому зазначається, що йдеться не про втому від насиченого графіку. "Червоні дияволи" стурбовані "діяльністю гравця поза клубом". У МЮ підозрюють, що Грінвуд не проходить випробування славою. Юний футболіст не висипається ночами, намагаючись поєднувати кар'єру і розваги.

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