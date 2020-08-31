Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер планує звільнити кілька місць у складі перед можливими підписаннями.

Норвезький фахівець не розраховує на Джессі Лінгарда та Андреаса Перейру, повідомляє The Times.

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Обидва півзахисники не мали стабільного місця у основі МЮ, а імовірний прихід Донні ван де Беека зробить конкуренцію ще жорсткішою. Сульшер готовий принести в жертву Перейру та Лінгарда, але розраховує на підсилення ще трьох позицій – центрбек, правий вінгер і центрфорвард. Наразі "червоні дияволи" не здійснили жодного офіційного трансферу.

Додамо, що Лінгардом цікавився Вест Хем, а на Перейру претендували Бенфіка та Валенсія.

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