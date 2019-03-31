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Сульшер визнав, що Уотфорд заслуговував нічиєї в матчі з Манчестер Юнайтед

06:30 24 Читать на русском
Сульшер визнав, що Уотфорд заслуговував нічиєї в матчі з Манчестер Юнайтед
Уле Гуннар Сульшер / BBC Sport

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер прокоментував перемогу над Уотфордом у матчі 31 туру АПЛ.

"Уотфорд почав дуже добре, і ми щосили намагалися впоратися з їхнім темпом.

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Ми відмінно захищалися, і приблизно через 20 хвилин я відчув, що Юнайтед став грати краще. У матчі швидше повинна бути нічия, але ми взяли три очки", – цитує Сульшера BBC Sport.

Манчестер Юнайтед вийшов на 4 позицію в турнірній таблиці АПЛ, набравши 61 очко.

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Теги
Англія Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Уотфорд Уотфорд
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