"Перемовини між агентами Поля і представниками клубу тривають. Весь мій діалог з Погба зводиться до того, що він з нетерпінням чекає сезону. Про Погба постійно ходять чутки, але я не володію подробицями. Мені справді нічого сказати вам.

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Завжди є клуби, які цікавляться, і, звичайно, ми бачили Поля в його найкращих проявах. Він знає, що ми думаємо. Особисто мені подобається працювати з ним. Сподіваюся, ми зможемо працювати разом", – цитує Сульшера ESPN.

До слова, Поль Погба провів 42 матчі у складі Манчестер Юнайтед у минулому сезоні, записавши до свого активу 6 голів та 9 асистів. Його контракт завершується наступного літа, а серед претендентів на нього називають ПСЖ та Реал.

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