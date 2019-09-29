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Сульшер висловив свою думку щодо трансферів молодих гравців

16:56 8 Читать на русском
Сульшер висловив свою думку щодо трансферів молодих гравців
Уле Гуннар Сульшер / ФК Манчестер Юнайтед

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер розповів про своє ставлення до придбання молодих талантів.

"Яскравий приклад – Деніел Джеймс. Ціна, яку ми заплатили за нього, не була величезною (17 млн євро, – прим.), І він показав, що у нього є талант.

Сульшер оцінив свою роботу у Манчестер Юнайтед

Якщо ви доволі добре розшукуєте талановитих гравців і підбираєте відповідних особистостей, не потрібно переплачувати.

Гроші у футболі зараз інші, але я в захваті від трьох новачків (Джеймс, Магуайр, Ван-Біссака). Думаю, вони показали, що ми виконали на трансферному ринку хорошу роботу", – цитує Сульшера Sky Sports.

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