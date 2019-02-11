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Сульшер вірить, що Марсьяль може вийти на рівень Роналду

11:13 10 Читать на русском
Сульшер вірить, що Марсьяль може вийти на рівень Роналду
Сульшер і Марсьяль / ФК Манчестер Юнайтед

Головний тренер англійського Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер оцінив рівень нападника Антоні Марсьяля та порівняв його з форвардом туринського Ювентуса Кріштіану Роналду.

"Пригадую, що в одному з матчі ми грали слабко й Кріштіану забив в кінцівці. У нього та Марсьяля, звісно, є спільні якості. Якщо Антоні хоче вийти на рівень Роналду, то знає, що робити.

Фулхем – Манчестер Юнайтед – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Усе залежить від нього. Його талант дозволяє досягнути такого рівня. Марсьяль знає, що йому потрібно пам'ятати про роботу в обороні, але він чудово атакує. Баланс, швидкість, різкість та все інше. Якщо ти крайній захисник, то навряд хотів би побачити Антоні перед собою. Я щасливий, що в команді є такий гравець", – цитує Сульшера FourFourTwo.

Відзначимо, що в суботу французький нападник допоміг МЮ здолати Фулхем на виїзді. В активі Марсьяля забитий м'яч і гольова передача на Погба.

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