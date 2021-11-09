Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер не має цілковитої підтримки у роздягальні.

Певні футболісти Манчестер Юнайтед звинувачують Сульшера, що у нього є свої улюблені гравці, до яких є упереджене ставлення, повідомляє Daily Mail.

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Також "бунтівники" вважають, що у штабі норвежця є молоді фахівці, які лише вчаться тренерському ремеслу. До незадоволених приписують Бруну Фернандеша та Кріштіану Роналду.

За інформацією ЗМІ, боси Манчестер Юнайтед передумали звільняти Уле Гуннара Сульшера після невдалого старту сезону для "червоних дияволів".

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