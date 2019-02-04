Сульшер відвідав матч ПСЖ через 4 години після поєдинку Манчестер Юнайтед

Головний тренер Манчестер Юнайтед вивчає суперника своєї команди у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Наставник Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер відвідав матч чемпіонату Франції між Ліоном та ПСЖ, повідомляє британське видання The Sun. Цікавим є те, що лише за 4 години до початку матчу у Франції закінчився поєдинок АПЛ між "манкуніанцями" та Лестером.

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Слід зауважити, що у матчі, на якому був присутній Сульшер, ПСЖ зазнав першої поразки у поточному сезоні чемпіонату Франції, програвши Ліону 1:2.

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Зауважимо, що ПСЖ є суперником Манчестер Юнайтед у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Перший поєдинок між цими командами відбудеться 12-го лютого, матч-відповідь – 6 березня.