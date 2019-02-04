toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Франція
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - АРСЕНАЛ РОМА - МІЛАН

Сульшер відвідав матч ПСЖ через 4 години після поєдинку Манчестер Юнайтед

08:00 347 Читать на русском
Сульшер відвідав матч ПСЖ через 4 години після поєдинку Манчестер Юнайтед
Уле Гуннар Сульшер / Соцмережі

Головний тренер Манчестер Юнайтед вивчає суперника своєї команди у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Наставник Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер відвідав матч чемпіонату Франції між Ліоном та ПСЖ, повідомляє британське видання The Sun. Цікавим є те, що лише за 4 години до початку матчу у Франції закінчився поєдинок АПЛ між "манкуніанцями" та Лестером.

Доля Сульшера у Манчестер Юнайтед буде залежати від результату матчів з ПСЖ в Лізі чемпіонів, – ЗМІ

Слід зауважити, що у матчі, на якому був присутній Сульшер, ПСЖ зазнав першої поразки у поточному сезоні чемпіонату Франції, програвши Ліону 1:2.

Ліга 1: Ліон завдав ПСЖ першої поразки в чемпіонаті, Нім і Монпельє зіграли внічию

Зауважимо, що ПСЖ є суперником Манчестер Юнайтед у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Перший поєдинок між цими командами відбудеться 12-го лютого, матч-відповідь – 6 березня.

Ліга чемпіонів1/8 фіналуОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - Парі Сен-Жермен: Вівторок 12 лютого 2019

Манчестер Юнайтед
до матчу
8
дн
:
12
год
:
55
хв
Парі Сен-Жермен
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед - Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен - Манчестер Юнайтед Ліон - Парі Сен-Жермен Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Франція
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
55
хв
Шахтар
10:00
Ботев
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук