Сульшер відреагував на зустріч Погба та Зідана

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер прокоментував зустріч півзахисника клубу Поля Погба з тренером Реала Зінедіном Зіданом.

"Знову розмова про це фото! Я не чув, щоб Погба говорив, що він не хоче перебувати в МЮ. Поль хоче залишитися тут і добре грати. Поль є частиною нашого плану і він це знає. Я говорив з ним багато разів.

Зідан і Погба зустрілись в Дубаї під час перерви на матчі збірних

Він грав через біль, і його весь час критикують, але він зіграв проти Рочдейла, проти Арсенала, хоча він міг легко не виступати проти них, але він хотів грати.

У нього було кілька вихідних, він був далеко звідси, а потім з'явилася ця фотографія. Коли ти в Манчестер Юнайтед, тебе фотографують, навколо тебе спекуляції. У мене немає ніяких проблем з цим", – цитує Сульшера The Sun.

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