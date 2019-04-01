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Сульшер відреагував на слова Погба про мрію грати в Реалі

12:55 570 Читать на русском
Сульшер відреагував на слова Погба про мрію грати в Реалі
Сульшер і Погба / FOX sports

Головний тренер "червоних дияволів" Уле Гуннар Сульшер запевнив, що хавбек Поль Погба комфортно почуває себе у Манчестері.

"Поль щасливий в Манчестер Юнайтед. Він дуже добре грає. Так, я чув всі ці розмови під час міжнародної перерви.

Погба відмовився продовжувати контракт з Манчестер Юнайтед заради переходу в Реал, – Marca

Це сучасна проблема – гравці завжди доступні для журналістів. Йому поставили загальне питання і сказав, що будь-який гравець був би щасливий виступати за мадридський Реал. Він не говорив про себе. Його в Манчестер Юнайтед абсолютно все влаштовує", – передає слова норвезького фахівця Sky Sports.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація про зацікавленість мадридського Реала у придбанні півзахисника манкуніанців Поля Погба.

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