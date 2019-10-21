Сульшер відповів на скарги Клоппа щодо ігрового стилю Манчестер Юнайтед у матчах з Ліверпулем

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер залишився задоволеним грою своїх підопічних у матчі 9 туру АПЛ проти Ліверпуля.

"Ми налаштовували команду на те, щоб вона йшла в атаку, діяла агресивно, а також створювала гольові моменти. І я гадаю, що нам це вдалося.

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Можна сказати, що вони почали звертати увагу на тактику – це бонус для нас. Коли ти змушуєш суперника робити щось, до чого він не звик, то слід вважати, що твій план на гру виконаний. Однак вони все одно змогли створити нам проблеми в другому таймі. Нам не вдавалося володіти м'ячем, і тому гравці були дуже втомленими", – наводить слова Сульшера Daily Mirror.

Нагадаємо, після матчу МЮ – Ліверпуль (1:1) Юрген Клопп заявив, що суперник в очних матчах тільки те і робить, що обороняється.

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