Сульшер відповів на чутки про своє можливе звільнення з Манчестер Юнайтед

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер прокоментував інформацію про те, що найближчим часом він може покинути свою посаду.

"У мене все добре, ці чутки не створюють мені абсолютно ніяких проблем. Іноді мені стає смішно, коли я читаю про те, що я сказав. Я знаю, що це грунтується не на джерелах, а вигадана і відверта брехня.

Сульшер ризикує бути звільненим з Манчестер Юнайтед до кінця тижня – гравці знають про скрутне становище норвежця

Я не хвилююсь, просто фокусуюсь на своїй роботі і роблю те, що я можу. Я чекаю наступної гри, а також разом з керівництвом планую завдання на тривалий термін. Неприємно бачити, як твої колеги втрачають роботу, але я не хвилююся за свою", – цитує Сульшера Sky Sports.

Нагадаємо, інформація про можливу відставку норвецького фахівця з'явилася на фоні поганих результатів команди в поточному сезоні – наразі "червоні дияволи" посідають 9 місце в турнірній таблиці АПЛ.

Моурінью повертається в Манчестер, Ярмоленко полює на "вовків", знамените англійське дербі – топ-матчі євромідвіку