"Всі хочуть грати в Лізі чемпіонів. Ми отримали в суперники учасника фінальної стадії, РБ Лейпциг минулого сезону дійшов до півфіналу. Ми задоволені, що до нас повернеться Рафаел (бразильський захисник, який з 2008 по 2015 рр. захищав кольори манкуніанців, – Футбол 24) – це відбудеться у матчі з Істанбул Башакшехір.

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Це фантастична група для нас. Команда вперше зіграє з найкращими. Найближчий матч стане для нас найсерйознішим випробуванням за останній час", – цитує Сульшера офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед вже сьогодні, 20 жовтня, стартує у групі Н Ліги чемпіонів виїзним поєдинком проти французького ПСЖ. Початок матчу о 22:00.

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