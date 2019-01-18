Сульшер: У Моурінью не повинно бути проблем з пошуком роботи

Виконувач обов'язків головного тренера Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер вважає, що у його попередника на цій посаді Жозе Моурінью не буде проблем з пошуком нової команди.

"Чому б йому не повернутися в гру? Він фантастичний тренер. І з тими результатами, яких він досягав, у нього не повинно бути проблем з пошуком роботи.

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Я не можу коментувати все, що сказав Жозе. Мені дуже подобається працювати з цими хлопцями. Це все що я можу сказати.

Мені все тут подобається, я повинен сказати, що з нетерпінням чекаю, коли я прокинусь вранці і знову почну працювати", – цитує Сульшера Sky Sports.

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