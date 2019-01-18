Сульшер: У Моурінью не повинно бути проблем з пошуком роботи

Україна — 19:59 3481
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Головний конкурент Динамо – Селтік дізнався умови підписання Шведа, фанати не проти
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"Ярік, не йди!": Instagram Ракицького бомбардують жорстокими прокляттями і благаннями не переходити в ЗенітУкраїна — 19:07 1928
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Барселона зіграє проти Севільї, Реал зустрінеться з Жироною – результати жеребкування 1/4 фіналу Кубка ІспаніїІспанія — 18:29 613
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Барселона уникла дискваліфікації з Кубка ІспаніїІспанія — 18:15 936
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Шахтар відреагував на чутки про перехід Ракицького в ЗенітУкраїна — 16:42 11034
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