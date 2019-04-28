Сульшер став на захист Де Хеа після непереконливої гри іспанця в матчі з Челсі

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер заявив, що голкіпер манкуніанців Давід Де Хеа не винен у тому, що пропускає голи.

"Давід зробив неймовірні речі для клубу. Ми підтримуємо один одного. Ніхто не може його звинувачувати у втрачених очках. Він розуміє, що міг впоратися з цим ударом, але такий футбол.

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Ми фантастично почали матч. Забили швидкий гол, володіли ініціативою. Однак у другому таймі розгубили перевагу. Це був хороший футбол і, можливо, нічия – справедливий результат. Думаю, суперник більше задоволений нічиєю, ніж ми", – цитує Сульшера BBC.

Зазначимо, Де Хеа припустився результативної помилки в матчі з Челсі.

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