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Сульшер став на захист Де Хеа після непереконливої гри іспанця в матчі з Челсі

22:04 527 Читать на русском
Сульшер став на захист Де Хеа після непереконливої гри іспанця в матчі з Челсі
Сульшер і Де Хеа / Express

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер заявив, що голкіпер манкуніанців Давід Де Хеа не винен у тому, що пропускає голи.

11’ Хуан Мануель Мата
 
Маркос Алонсо 44’
11’ Хуан Мануель Мата
44’ Маркос Алонсо

"Давід зробив неймовірні речі для клубу. Ми підтримуємо один одного. Ніхто не може його звинувачувати у втрачених очках. Він розуміє, що міг впоратися з цим ударом, але такий футбол.

Манчестер Юнайтед – Челсі – 1:1– відео голів та огляд матчу

Ми фантастично почали матч. Забили швидкий гол, володіли ініціативою. Однак у другому таймі розгубили перевагу. Це був хороший футбол і, можливо, нічия – справедливий результат. Думаю, суперник більше задоволений нічиєю, ніж ми", – цитує Сульшера BBC.

Зазначимо, Де Хеа припустився результативної помилки в матчі з Челсі.

Манчестер Юнайтед та Челсі розписали бойову нічию у травматичному двобої, Де Хеа знову припустився фейлу

Теги
Англія Манчестер Юнайтед - Челсі Давід Де Хеа Давід Де Хеа Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер
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