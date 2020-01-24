Сульшер сподівається, що Манчестер Юнайтед піде шляхом Ліверпуля

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер поділився планами щодо подальшого розвитку команди.

"У нас є свій спосіб, як потрібно діяти. Звичайно, можна побачити, наскільки хороші зараз інші команди. Юрген Клопп витратив чотири роки на створення своєї команди, і у них зараз добре йдуть справи. Я багато разів говорив, що розвиток команди не відбувається швидко, і це не виправити за один раз.

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За одне трансферне вікно не вийде придбати 8-10 футболістів. У нас було одне достойне трансферне вікно влітку, січневе вікно непросте. Але зараз ми намагаємося щось зробити.

Я збираюся дотримуватися того, що мені довірили робити в клубі, і сподіваюся, що вийде досить добре і керівництво зможе побачити, що ми рухаємося в правильному напрямку", – цитує Сульшера Sky Sports.

Після 24-х турів АПЛ Манчестер Юнайтед розташувався на 5-й сходинці, відстаючи від Ліверпуля на 33 очки.

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