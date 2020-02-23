Сульшер розсипався у компліментах Бруну Фернандешу – гравець став героєм поєдинку проти Вулверхемптона

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер оцінив перемогу над Уотфордом (3:0) в рамках 27-го туру АПЛ.

"Дуже хороша перемога. Дві хороші перемоги, два матчі на нуль, голи, які хочеться відзначити. Тепер ми хочемо продовжувати в тому ж дусі. Перший тайм почався з того, що ми подарували супернику кілька хороших можливостей. Але поступово ми стали створювати все більше і більше моментів.

Дебютний гол Фернандеша у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Уотфорд – 3:0

Бруну Фернандеш швидший, ніж він виглядає. Дуже натхнений тим, що він грає у нас. Він надав усім імпульс, і має намір керувати грою команди", – цитує Сульшера BBC.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед розгромив Уотфорд (3:0), а Бруну Фернандеш записав до свого активу гол та результативну передачу.

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