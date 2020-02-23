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Сульшер розсипався у компліментах Бруну Фернандешу – гравець став героєм поєдинку проти Вулверхемптона

19:45 293 Читать на русском
Сульшер розсипався у компліментах Бруну Фернандешу – гравець став героєм поєдинку проти Вулверхемптона
Бруну Фернандеш та Марсьяль / твіттер Манчестер Юнайтед

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер оцінив перемогу над Уотфордом (3:0) в рамках 27-го туру АПЛ.

41’ Бруну Фернандеш
60’ Антоні Марсьяль
75’ Мейсон Грінвуд
 
41’ Бруну Фернандеш
60’ Антоні Марсьяль
75’ Мейсон Грінвуд

"Дуже хороша перемога. Дві хороші перемоги, два матчі на нуль, голи, які хочеться відзначити. Тепер ми хочемо продовжувати в тому ж дусі. Перший тайм почався з того, що ми подарували супернику кілька хороших можливостей. Але поступово ми стали створювати все більше і більше моментів.

Дебютний гол Фернандеша у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Уотфорд – 3:0

Бруну Фернандеш швидший, ніж він виглядає. Дуже натхнений тим, що він грає у нас. Він надав усім імпульс, і має намір керувати грою команди", – цитує Сульшера BBC.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед розгромив Уотфорд (3:0), а Бруну Фернандеш записав до свого активу гол та результативну передачу.

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