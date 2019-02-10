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Сульшер розповів, від кого з гравців ПСЖ футболісти Манчестер Юнайтед очікують найбільшої загрози

17:36 225 Читать на русском
Сульшер розповів, від кого з гравців ПСЖ футболісти Манчестер Юнайтед очікують найбільшої загрози
Уле Гуннар Сульшер / фото із соцмереж

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер поділився очікуваннями напередодні протистояння з ПСЖ у плей-офф Ліги чемпіонів.

"Неймар дуже і дуже хороший гравець. Шкода, що у наших фанатів не буде шансу побачити його у справі. Гравцям теж би не завадило випробувати себе проти нього. Я по собі пам'ятаю, що до ігор проти найкращих, на кшталт Зідана, Роналдо, Фігу, Мальдіні, я ставився по-особливому і налаштовувався зіграти на максимум.

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Але не можна забувати, що у ПСЖ ще є Кіліан Мбаппе, Кавані, Ді Марія і ще багато хто. У них дуже сильна команда.

Решфорд проти Мбаппе? Так, їх будуть порівнювати. Думаю, в ПСЖ дивляться на Маркуса так само, як і ми на Мбаппе. Ми вважаємо його однією з головних загроз.

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Мбаппе великий молодець – він злетів до статусу суперзірки дуже швидко. Решфорд і Мбаппе здійснять серйозний вплив на футбол в наступні 10 років", – цитує Сульшера Daily Mail.

Матч Манчестер Юнайтед – ПСЖ відбудеться 12 лютого о 22:00 за київським часом.

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Манчестер Юнайтед - Парі Сен-Жермен: Вівторок 12 лютого 2019

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