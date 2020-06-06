Сульшер розповів про ситуацію у лазареті Манчестер Юнайтед – зміна футбольних правил тішить тренера

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер оцінив готовність команди до відновлення сезону АПЛ.

"Сподіваюся, що всі наші травмовані футболісти будуть готові вже до першого матчу після паузи. Перерва було занадто довгою, тому я не впевнений, що всі гравці зможуть проводити на полі 90 хвилин.

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Зараз правила змінилися, ми можемо робити до п'яти замін. Думаю, що це допоможе, адже футболістам важко грати після такої перерви. Можуть бути травми або проблеми з формою", – цитує Сульшера The Independent.

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