Сульшер розповів про претендентів на роль капітана Манчестер Юнайтед

Італія — 13:01 860
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Маліновський сьогодні прилетить у Мілан для завершення переходу в Аталанту
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Бернлі втрутився в боротьбу за МаліновськогоАнглія — 11:57 1562
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"Хочеться, щоб в атакувальній лінії Динамо з'явилася конкуренція", – Хацкевич підсумував збір киян в АвстріїУкраїна — 11:44 776
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Динамо завершило австрійський збір та повертається в УкраїнуУкраїна — 11:31 223
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Неймар в Барселону: на заваді топ-трансферу виник ще один фактор – у справу втрутилась іспанська податковаІспанія — 10:40 1142