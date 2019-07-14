Сульшер розповів про претендентів на роль капітана Манчестер Юнайтед

Керманич "червоних дияволів" поділився думкою щодо статусу окремих гравців у його команді.

"Не думаю, що варто обговорювати це зараз. У нас є кілька варіантів, і, коли почнеться сезон, ми оголосимо ім'я капітана. Звичайно, ми все ретельно оцінюємо, подивимося, як складеться передсезонний тур.

Сульшер готовий зробити Погба капітаном, щоб він залишився в Манчестер Юнайтед

Але, поки ми не визначилися, носити капітанську пов'язку буде Ешлі Янг", – наводить слова норвезького фахівця Telegraph.

Нагадаємо, у вчорашній товариській грі проти Перт Глорі капітаном команди Сульшера був саме 34-річний захисник.

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