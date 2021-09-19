"Санчо постійно вчиться, пізнає наші методи, пізнає АПЛ. Це молодий хлопець. Йому тільки 21, він ще буде вдосконалюватися. В особі Джейдона ми підписали топ-форварда на наступні 10, 12, 15 років. І відколи він прийшов, я не змінив своєї думки.

Він прекрасно вправляється з м'ячем і з великим ентузіазмом вчиться. А це дуже важлива чеснота для того, щоб закріпитися в Манчестер Юнайтед. Шанс завжди буде. Санчо гратиме поруч з найкращими футболістами світу", – цитує Сульшера офіційний сайт МЮ.

Нагадаємо, до трансферу в Манчестер Юнайтед Джейдон виступав у Борусії протягом останніх 4-х сезонів. Трансфер обійшовся "червоним дияволам" у 85 мільйонів євро.

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