Сульшер розповів про адаптацію Санчо в МЮ
Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер поділився першими враженнями від роботи з Джейдоном Санчо.
"Санчо постійно вчиться, пізнає наші методи, пізнає АПЛ. Це молодий хлопець. Йому тільки 21, він ще буде вдосконалюватися. В особі Джейдона ми підписали топ-форварда на наступні 10, 12, 15 років. І відколи він прийшов, я не змінив своєї думки.
Він прекрасно вправляється з м'ячем і з великим ентузіазмом вчиться. А це дуже важлива чеснота для того, щоб закріпитися в Манчестер Юнайтед. Шанс завжди буде. Санчо гратиме поруч з найкращими футболістами світу", – цитує Сульшера офіційний сайт МЮ.
Нагадаємо, до трансферу в Манчестер Юнайтед Джейдон виступав у Борусії протягом останніх 4-х сезонів. Трансфер обійшовся "червоним дияволам" у 85 мільйонів євро.
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